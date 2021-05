Calcio: Moratti scrive a Saccone e Sala, capisco passione, ma amministrazioni e prefetture sono chiamate a prevenire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista di prossimi eventi, che potrebbero riportare nelle piazze tanta gente - ha scritto Letizia Moratti - come per esempio i campionati europei di calcio, ma anche i probabili ulteriori festeggiamenti programmati per sabato 8 maggio, fuori dallo stadio San Siro, è opportuno che Amministrazioni e Prefetture chiedano un parere preventivo al Comitato tecnico scientifico, in modo da affrontarli preparati e per tempo". "La direzione del mio assessorato - ha assicurato - si rende fin d'ora disponibile a dare la massima assistenza, anche in tema di fornitura di dispositivi di protezione individuale e di materiale di disinfezione personale. Come pure ad affiancare le Forze dell'Ordine con eventuali punti di presidio sanitario. Ma la prevenzione deve necessariamente passare anche attraverso informazioni e protocolli di sicurezza a garanzia della salute". "La Lombardia - dice la vicepresidente - sta correndo con la campagna vaccinale e i dati sulla diffusione dell'epidemia sono in costante miglioramento, ma questo non è ancora il momento di abbassare la guardia. "L'appello al senso di responsabilità delle persone - ha concluso - deve essere ribadito insieme a una guida autorevole e competente che detti linee precise sulla gestione di queste manifestazioni, che da occasione di festa rischiano di trasformarsi in focolai di contagio". (Com)