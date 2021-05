© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Brividi per quello che accade in Lombardia. Ancora condanne per la Lega, stavolta per aver prosciugato 800 mila euro di fondi pubblici a Cinema e Cultura. Parlano di sicurezza ma i primi a non sentirsi sicuri con loro al governo della Regione sono i cittadini". Così in un tweet il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo.(Ren)