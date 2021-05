Mar Cinese Meridionale: ministro Esteri filippino si scusa con omologo cinese per insulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri delle Filippine, Teodoro Locsin, si è scusato oggi su Twitter con l’omologo cinese Wang Yi per il messaggio con il quale ieri aveva definito la Cina “un brutto idiota” e aveva chiesto che Pechino “si togliesse dal c***o” nel Mar Cinese Meridionale. “Se Wang Yi segue Twitter, mi scuso per aver urtato i suoi sentimenti, ma solo i suoi. Ad un certo punto mi è tornata in mente l’eleganza di Wang Yi. Solo la sua opinione conta. Mi ha guidato verso la comprensione e la risposta alla crisi in Myanmar. Sono andato in Cina per avere un suo consiglio prima del summit dei leader dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e ho seguito quei suggerimenti alla lettera”, ha scritto oggi Locsin. Oggi il ministero degli Esteri di Pechino aveva replicato al capo della diplomazia filippina invitandolo a mantenere “un minimo di buone maniere”. (segue) (Fim)