Mar Cinese Meridionale: ministro Esteri filippino si scusa con omologo cinese per insulti (2)

- Il turpiloquio di Locsin ha irritato anche il presidente filippino Rodrigo Duterte. “Il fatto che abbiamo un conflitto con la Cina non significa che dobbiamo essere scortesi e irrispettosi. Abbiamo molte ragioni per le quali ringraziare la Cina, che ci ha aiutato in passato e ci ha assistito ora (contro la pandemia di Covid-19)”, ha affermato ieri sera in televisione il capo dello Stato. Il riferimento è in particolare ai vaccini anti-Covid donati dalla Cina alle Filippine. Nelle ultime settimane Duterte è stato sempre molto attento a moderare i toni quando chiamato a intervenire sulla disputa marittima con Pechino, attirandosi critiche anche negli ambienti militari. (segue) (Fim)