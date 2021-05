Mar Cinese Meridionale: ministro Esteri filippino si scusa con omologo cinese per insulti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il duro scontro verbale giunge nel pieno delle tensioni tra i due Paesi per le contese marittime nel Mar Cinese Meridionale: la Cina ne rivendica oltre il 90 per cento, scontrandosi da anni con gli altri Paesi che vi affacciano (Filippine, Malesia, Vietnam e Taiwan). Ad aggravare la situazione nelle ultime settimane è stata la presenza di oltre 200 pescherecci cinesi nelle acque dell’atollo di Whitsun Reef (“una milizia marittima”, l’ha definita di recente lo stesso Locsin) e quella di navi della Guardia costiera della Repubblica popolare nella zona della Secca di Scarborough. Si tratta in entrambi i casi di aree che sono considerate ricche di risorse naturali e che ricadono nella Zona economica esclusiva delle Filippine, che da parte loro godono del favore di un arbitrato internazionale del 2016. (Fim)