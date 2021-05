Speciale infrastrutture: Usa e Unione africana tenteranno mediazione su diga etiope sul Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felix Tshisekedi, presidente del Congo e dell’Unione africana, e di Jeffrey Feltman, inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, visiteranno il Sudan, l'Etiopia e l'Eritrea nel tentativo di porre fine all'attuale situazione di stallo nei negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l’infrastruttura realizzata dall’Etiopia sul Nilo Azzurro che l’Egitto e il Sudan contestano per le possibili ricadute sulle loro risorse idriche. Lo riferiscono fonti egiziane ad “Agenzia Nova”. "Ci sarà un coordinamento tra Unione africana, Nazioni Unite e l'inviato speciale degli Stati Uniti nel Corno d'Africa al fine di raggiungere una soluzione per la questione della Gerd", ha dichiarato il ministro degli Esteri sudanese, Mariam al Mahdi, citando il presidente congolese Tshisekedi. (Cae)