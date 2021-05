Sanità: Fazzone (FI), in provincia di Latina ospedali in agonia, chiesto incontro a Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione in cui versano gli ospedali della provincia di Latina in generale e l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, in particolare, costantemente sottoposto a depotenziamento, taglio dei servizi e personale deve essere risolta una volta per tutte". Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone. "I problemi che dovevano e potevano essere affrontati sono stati acuiti dal disinteresse di una Regione che, nonostante manifestazioni e incontri, si è solo voltata dall'altra parte lasciando il San Giovanni di Dio, i medici e tutto il personale, e soprattutto i cittadini privi di riferimenti certi. Per questa ragione con una nota ufficiale oggi ho chiesto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, un incontro urgente per comprendere lo stato dell'arte degli interventi previsti per il nostro territorio e per l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, la programmazione in atto, le tempistiche e soprattutto se esista concretamente la volontà da parte di questa Regione di far fronte una volta per tutte a questa emergenza - aggiunge Fazzone -. Spiace constatare che a sei anni di distanza, era il 13 aprile 2015 quando centinaia di cittadini della provincia di Latina avevano manifestato in massa sotto la sede della giunta regionale, con i sindaci del comprensorio, le rassicurazioni, divulgate a mezzo stampa il 15 aprile 2015, del presidente Zingaretti si siano rivelate promesse al vento". (segue) (Com)