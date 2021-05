Sanità: Fazzone (FI), in provincia di Latina ospedali in agonia, chiesto incontro a Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dell'impegno assunto, alla presenza delle istituzioni locali e del sottoscritto, di mantenere un ruolo centrale per l'ospedale di Fondi nella rete sanitaria per acuti della provincia di Latina con particolare riferimento all'emergenza urgenza e alla rete neonatale, non è rimasto che un vago eco che non si è tradotto in fatti concreti - aggiunge Fazzone -. Il potenziamento quantitativo e qualitativo della struttura di Fondi, che doveva attuarsi attraverso il potenziamento del settore perinatale e del Pronto soccorso, per la realizzazione di una elisuperfice per le attività dell'elisoccorso attiva sulle 24 ore, per l'implementazione della pianta organica nonché per nuovi investimenti in attrezzature innovative e di alta tecnologia sono rimaste carta straccia. Il San Giovanni di Dio oggi non ha neanche le attrezzature minime ed indispensabili a far fronte al quotidiano, nella radiologia mancano addirittura le strumentazioni di base per effettuare una lastra ai pazienti ricoverati o a quelli che affluiscono al pronto soccorso - prosegue -. I macchinari a disposizione non sono stati oggetto della necessaria manutenzione con il risultato che spesso si verificano rotture che paralizzano ulteriormente l'attività sia programmata che urgente richiedendo il trasferimento dei pazienti in altri ospedali". (segue) (Com)