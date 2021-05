Sanità: Fazzone (FI), in provincia di Latina ospedali in agonia, chiesto incontro a Zingaretti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il personale, sottodimensionato, è demotivato e spesso cerca soluzioni diverse per il proprio futuro lavorativo che in una struttura agonizzante non si riescono ad intravedere - aggiunge il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone -. Degli investimenti annunciati a fine 2019, per un totale pari a circa 10 milioni di euro, destinati al potenziamento dell'ospedale di Fondi e al suo ammodernamento non si è visto ancora nulla. Tutti fattori che stanno privando il personale sanitario della dignità che merita, anche rispetto al lavoro enorme che ogni giorno svolge con passione e dedizione superando i mille ostacoli che si presentano, e i cittadini del diritto alla cura e alla salute che meritano". (segue) (Com)