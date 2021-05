Sanità: Fazzone (FI), in provincia di Latina ospedali in agonia, chiesto incontro a Zingaretti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti elementi che incidono in un quadro non proprio roseo caratterizzato da ospedali, a partire dal Santa Maria Goretti di Latina, allo stremo, incapace di assistere i pazienti cronici, i malati oncologici, o di effettuare interventi in elezione o urgenti, a causa della paralisi connessa all'emergenza della pandemia in corso che ha portato le sale operatorie ad essere occupate da pazienti Covid, interi reparti ad essere dirottati in altre strutture - spiega Fazzone -. Proprio al Goretti la neurochirurgia, che rappresenta una vera eccellenza, è paralizzata a causa della preminenza di posti letto dedicati ai pazienti Covid che ha letteralmente posto, e purtroppo, in secondo piano l'assistenza ai pazienti cronici. Sinora abbiamo cercato di non scendere nella facile polemica, abbiamo evitato, differentemente da molti, strumentalizzazioni e quelle che riteniamo inutili passerelle politiche ma su un punto non possiamo transigere, l'ospedale di Fondi non può cadere nel dimenticatoio o nella mera quanto inutile sopravvivenza. I nostri cittadini, la nostra provincia meritano una sanità all'altezza delle loro aspettative". (Com)