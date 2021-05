Somalia: premier Roble nomina nuovo ministro del Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Somalia, Mohammed Hussein Roble, ha nominato Abdiwahab Ugas Hussein Ugas Khalif come nuovo ministro del Lavoro e degli affari sociali. Lo annuncia su Twitter Mohamed Ibrahim Moalimuu, portavoce del governo federale della Somalia e consigliere senior per i media del primo ministro. La nuova nomina è conseguenza degli ultimi sviluppi della politica somala, ed in particolare del voto con cui sabato scorso il parlamento federale ha revocato la proroga del mandato del presidente Mohammed Abdullahi "Farmajo", ripristinando la validità dell'accordo elettorale concluso lo scorso 17 settembre e trasferendo i poteri al premier Roble. Quest'ultimo ha promesso lo svolgimento di "elezioni trasparenti" e ha ordinato all'esercito nazionale di tornare alle proprie basi e di non interferire nella crisi politica nel Paese. Ha quindi convocato nuovi colloqui fra le parti per il prossimo 20 maggio nel tentativo di risolvere lo stallo elettorale. La mozione sulla revoca della proroga del mandato presidenziale è stata approvata all'unanimità dai 140 deputati presenti in aula. (segue) (Res)