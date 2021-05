Somalia: premier Roble nomina nuovo ministro del Lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo davanti alla Camera bassa di Mogadiscio, Farmajo ha annunciato in particolare l'intenzione di trasferire a Roble i poteri della sicurezza e la gestione del processo elettorale. "Durante il mio mandato mi sono posto come priorità quella di garantire che la legislatura esprimesse il suo potere costituzionale e assumesse un ruolo guida nel governo della nostra Repubblica. Ho assicurato che gli accordi più importanti raggiunti dall'esecutivo fossero sottoposti a voi per la ratifica", ha affermato Farmajo nel suo discorso. "In passato, il ruolo del parlamento era limitato e in gran parte escluso dalla partecipazione alle decisioni chiave che influivano sulla direzione del nostro Paese. Il parlamento precedente a questo è stato sciolto prima della fine del suo mandato per consolidare il potere nelle mani di pochi", ha proseguito. "Voglio lodarvi per il vostro servizio disinteressato a questo Paese negli ultimi quattro anni. Avete eseguito responsabilmente i vostri obblighi costituzionali. Le numerose leggi che avete approvato e che ho firmato rimangono le fondamenta del governo del nostro Paese", ha aggiunto. (Res)