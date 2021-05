Polonia: Solidarna Polska ribadisce no a "trasferire competenze statali a Bruxelles"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Solidarna Polska ribadisce di essere contro il trasferimento di competenze statali a Bruxelles. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Lo ha fatto mediante il suo leader, il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro. Il guardasigilli è intervenuto in conferenza stampa prima di una seduta straordinaria con la quale il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, dovrà occuparsi del disegno di legge di ratifica della decisione del Consiglio europeo dello scorso 14 dicembre sull'espansione delle risorse proprie dell'Ue, da cui dipendono l'attivazione del quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il 2021-2027 e del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ziobro ha dichiarato che la sua formazione è contraria a qualsivoglia decisione che "porti con se il rischio e il pericolo per la Polonia di un trasferimento di competenze dello Stato polacco a favore di Bruxelles, della Commissione europea e del Parlamento europeo". Solidarna Polska continua a difendere il programma politico adottato dalla coalizione nel 2014. "Allora avevamo detto chiaramente che non saremmo stati d'accordo a spostare neanche di un centimetro il perimetro delle competenze nazionali politiche ed economiche", ha detto il ministro. (segue) (Vap)