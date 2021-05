Decreto Sostegni: Misiani, grazie al Pd meno costi fissi per pubblici esercizi e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze nella segreteria del Pd, sottolinea che "grazie all'iniziativa del Partito democratico, le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato una serie di emendamenti che migliorano in modo significativo il decreto legge Sostegni. Una serie di norme - spiega il parlamentare in un post su Facebook - riducono i costi fissi dei pubblici esercizi e delle imprese turistiche, tra le più colpite dalla crisi: viene cancellata la prima rata Imu e diventa totale l'esenzione del canone Rai. La tassa occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi ed ambulanti viene eliminata fino a fine anno. Viene prorogato al 30 settembre il versamento dell'Irap. Entreranno in vigore più tardi le procedure di allerta del nuovo codice sulla crisi d'impresa". Misiani, poi, prosegue: "L'Irpef non sarà più dovuta per i canoni di locazione non incassati. Altri emendamenti Pd approvati dalle commissioni intervengono sulla rivalutazione dei beni d'impresa, sui bonus welfare aziendali, sul fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sulla proroga di sei mesi per i dottorati di ricerca e altro ancora". (segue) (Rin)