Decreto Sostegni: Misiani, grazie al Pd meno costi fissi per pubblici esercizi e turismo (2)

- Per l'esponente democratico, "ora è necessario che il governo proceda rapidamente all'emanazione di un nuovo decreto legge (che noi abbiamo ribattezzato 'decreto Imprese, Lavoro e Professioni') che utilizzi i 40 miliardi dello scostamento di bilancio votato recentemente dal Parlamento per aiutare le attività economiche più in sofferenza. Le bozze del decreto rispecchiano in larga parte ciò che da settimane abbiamo chiesto come Pd: una nuova tornata di ristori che arrivi rapidamente alle imprese in difficoltà; contributi per i costi fissi (affitti, bollette, tasse comunali); la proroga a fine anno della moratoria sui prestiti e l'allungamento della durata dei prestiti garantiti dallo Stato; una serie di interventi settoriali; fondi ai comuni per aiutare le famiglie in condizione di indigenza. Sostenere il tessuto produttivo, a partire dalle piccole e piccolissime imprese - conclude Misiani -, è decisivo per difendere il lavoro e la tenuta sociale del Paese. Dobbiamo farlo con determinazione e concretezza, finché finalmente l'emergenza non sarà alle nostre spalle". (Rin)