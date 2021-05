Covid: Pregliasco, ci siamo fin troppo abituati a valori elevati di morti giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo valori di morti giornalieri fin troppo elevati, ai quali ci siamo fin troppo abituati. La situazione va consolidata proteggendo i fragili, elemento primario”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ospite di "Timeline" commentando gli sviluppi della campagna vaccinale. “Abbiamo avuto il problema della fornitura delle dosi che ora si sta risolvendo. Per equità, trasparenza e in carenza - di vaccini - ha spiegato Pregliasco è stato necessario fare così. Ora che si hanno una grande quantità di vaccini si può riorganizzare la campagna vaccinale, un po’ come in guerra. Se ricordiamo, all’inizio la pianificazione prevedeva attività diverse: i sanitari, i ricoverati nelle Rsa, gli anziani e le persone di interesse pubblico. Ma ora che si è messo in sicurezza quella parte di popolazione, dai 65 anni in su, che paga il prezzo più alto e che c’è la disponibilità di vaccini – ha concluso - vedremo con maggiore serenità quegli effetti sulla salute che ancora ci attanagliano”. (Rem)