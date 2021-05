Turchia: leader nazionalista Bahceli presenta bozza per nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’ultraconservatore Partito del movimento nazionalista (Mhp) turco, Devlet Bahceli, principale partner di coalizione del partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha presentato oggi la proposta avanzata dalla sua formazione politica per una nuova Costituzione. Bahceli lo ha annunciato parlando in una conferenza stampa tenuta nella sede centrale dell’Mhp, nella capitale Ankara. La proposta comprende 100 articoli, contro i 177 della Carta costituzionale attuale. L’articolo 1 della proposta, ha proseguito Bahceli, dovrebbe mantenere i principi generali dello Stato contenuti nei primi cinque articoli dell’attuale Costituzione del 1982. Tra questi figurano, vale la pena ricordarlo, la forma di Stato repubblicana (articolo 1 della Costituzione attuale), la natura democratica, secolare e sociale dello Stato, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, la lealtà al nazionalismo di Mustafa Kemal Ataturk (articolo 2), la lingua turca, la bandiera, l’inno nazionale, l’indicazione di Ankara come capitale (articolo 3) e il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano le libertà e i diritti fondamentali dell’individuo (articolo 5). “Nell’ultimo paragrafo dell’articolo si legge che ‘questo articolo non può essere modificato, e non può essere proposto nessun emendamento’”, ha aggiunto Bahceli. (segue) (Tua)