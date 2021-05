Turchia: leader nazionalista Bahceli presenta bozza per nuova Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condivideremo questa bozza innanzitutto con il nostro presidente e il nostro alleato, l’Akp, e lanceremo una discussione interna. Successivamente potremo presentarla ad altri partiti politici e alla società civile per una discussione più ampia”, ha aggiunto Bahceli, invitando anche gli altri partiti a “spiegare concretamente che cosa vogliono”. La bozza, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”, prevede un consolidamento ulteriore del sistema presidenziale in vigore dopo la riforma costituzionale del 2017, che ha abolito la carica di primo ministro. In base alla proposta il presidente e i suoi due vice saranno eletti congiuntamente, ha detto Bahceli. Il leader dell’Mhp, da tempo critico della Corte costituzionale di Ankara, ha sottolineato che la bozza costituzionale prevede l’istituzione di una nuova Corte suprema del Paese. (segue) (Tua)