Turchia: leader nazionalista Bahceli presenta bozza per nuova Costituzione (3)

- La bozza proposta dall’Mhp giunge in risposta a un appello lanciato lo scorso febbraio dal presidente Erdogan per scrivere una nuova Costituzione “civile”, in antitesi a quella attualmente in vigore nel paese, elaborata dopo il colpo di Stato militare del 1980. Lo stesso partito Akp del capo dello Stato ha accelerato gli sforzi per la stesura della nuova Carta costituzionale, cercando di conciliare ogni segmento della società. Tali sforzi saranno condotti sotto la supervisione della vicepresidente del partito, Ozlem Zengin, che raccoglierà in prima battuta l’opinione dei gruppi della società civile. Già nel 2011 il parlamento turco aveva formato un comitato di conciliazione costituzionale, che dopo due anni di discussione aveva concordato su una proposta da 60 articoli. Il progetto prevede 43 articoli legati a diritti e libertà di base, come il riconoscimento della tortura come crimine disumano, la protezione della privacy, la libertà di comunicazione, la ristrutturazione del Consiglio dell’educazione superiore (Yok) e la concessione di diritti politici ai funzionari statali. (Tua)