Cultura: lettera artisti a M4, bando per opere nelle stazioni non rispetta legge 717/49

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 160 tra scultori, pittori, artisti, docenti, galleristi, collezionisti, attori, poeti e scrittori hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al presidente e all’ad di M4 Fabio Terragni e Renato Aliberti, per criticare il bando “Arte4”, per interventi d’arte nelle stazioni della nuova metropolitana milanese. Sottolineando che a differenza di tante grandi città nel mondo “i cui sistemi di trasporto sotterraneo si presentano come veri e propri spazi museali di opere di arte contemporanea acquistate dalle municipalità", la lettera puntualizza che "la scelta di Milano sembra percorrere tutta un’altra strada. Per le sue quattro linee metropolitane infatti il Comune ha finora optato per un arredo commerciale”. “Suonava quindi speranzosamente riparatorio l'annuncio di M4 di voler ospitare opere d’arte contemporanea nelle stazioni della nuova linea in costruzione. Purtroppo però, la scelta della concessionaria del Comune di Milano si è rivelata frutto di una logica solo economica, che prevede addirittura di mettere il costo degli interventi d'arte a carico degli stessi artisti proponenti”, denunciano gli artisti, richiamando a legge n° 717/49, che disciplina le modalità di promozione dell’arte pubblica. (segue) (Com)