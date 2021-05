Cultura: lettera artisti a M4, bando per opere nelle stazioni non rispetta legge 717/49 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bando di M4 - proseguono gli artisti - sembra ignorare completamente l’esistenza e l’obbligatorietà di tale legge, il cui dettato, oltre a prevedere che non si possa procedere al collaudo del costruito senza adempiere alle sue prescrizioni, dispone chiaramente che l'intero onere economico delle opere d’arte (progettazione, realizzazione, installazione) sia a carico del committente pubblico. Ma ancora più stridente e incongrua appare questa scelta oggi, in un momento così tragicamente particolare come l’attuale, quando da più parti giustamente si invocano interventi per il settore dell’arte contemporanea, severamente colpito come ogni comparto del mondo della cultura dalle restrizioni imposte dalla pandemia. E soprattutto improvvida ci appare da parte del Comune di Milano, i cui orientamenti generali dell’attuale giunta ci sembravano andare in un’altra direzione". "Forti di queste considerazioni, nell’intento di portare all'attenzione dell’opinione pubblica un così disattento comportamento, ci faremo promotori di iniziative per la corretta applicazione dell’unica legge del nostro Paese oggi esistente a sostegno degli artisti contemporanei”, conclude la lettera, promossa dagli artisti Fernando De Filippi e Renato Galbusera, dal docente e consigliere d’amministrazione dell’Accademia di Brera Stefano Pizzi e dal critico d’arte Giorgio Seveso e sottoscritta da 156 persone. (Com)