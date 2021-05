Decreto Sostegni bis: FI, 2/3 dei 40 miliardi previsti vadano a non garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "dalle bozze che circolano del decreto Sostegni bis, sarebbero 14 i miliardi previsti per il fondo perduto indispensabile per risarcire le imprese colpite dalla crisi scatenata dal Covid. Una cifra importante - continua il parlamentare in una nota -, che arriva dopo gli 11 miliardi del decreto Sostegni, ma che ancora non basta. Occorre fare di più. Nel provvedimento ci sarebbero, inoltre, altri interventi a favore delle aziende in difficoltà - credito d'imposta sugli affitti, sconti sulla Tari, la proroga dell'esenzione delle tasse di occupazione di suolo pubblico - che però chiedono al governo un ulteriore passo in avanti, un segnale di discontinuità rispetto agli scorsi mesi". L'esponente di FI aggiunge: "Il nuovo decreto legge avrà un peso complessivo di circa 40 miliardi. Forza Italia chiede che 2/3 di queste risorse siano completamente destinate ai ristoratori, ai commercianti, alle partite Iva, ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi, e chiede in particolare di aumentare sensibilmente lo stanziamento per il fondo perduto. Dobbiamo aiutare in modo concreto e deciso le categorie economiche messe spalle al muro da questo maledetto virus. Nelle prossime ore - conclude Occhiuto - avremo una interlocuzione con la nostra delegazione al governo, per perorare la causa dei non garantiti e per avanzare proposte chiare e positive". (Com)