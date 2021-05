Casa: Unione inquilini, riparte confronto su politiche abitative con Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Silvia Paoluzzi di Unione inquilini Roma ha partecipato all'audizione della X commissione Permanente della Regione Lazio. Al centro del confronto le politiche abitative, Patrimonio immobiliare ed Enti Previdenziali. Ha spiegato Silvia Paoluzzi: "Alla presenza del presidente della IV commissione Bilancio Fabio Refrigeri, come Unione Inquilini, abbiamo teso a sottolineare le risorse già in disponibilità delle casse regionali, come i fondi ex Gescal, il tesoretto di 202 milioni ancora inutilizzati. Siamo a ridosso della ripresa degli sfratti e per questo abbiamo chiesto di organizzare la ripartizione dei 25 milioni di euro dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole inutilizzati cercando di superare le difficoltà del Comune di Roma, che ha dimostrato l'incapacità di erogare i fondi contributi Covid stanziati a maggio". (segue) (Com)