Casa: Unione inquilini, riparte confronto su politiche abitative con Regione Lazio (3)

- E conclude: "Purtroppo il delegato dell'assessore Valeriani ci ha ribadito l'impossibilità di prevedere stanziamenti diretti all'emergenza abitativa. Il nostro appello all'unità con le realtà associative e la ricerca di soluzioni con le Amministrazioni è stato ribadito anche nella richiesta dell'istituzione di una task force, come già istituita dalla Toscana, per reperire risorse e vagliare il patrimonio inutilizzato da destinare ad Erp. Il Presidente della commissione Marco Cacciatore si è dimostrato disponibile ad offrire la sede di commissione Urbanistica come luogo per il confronto". (Com)