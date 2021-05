Energia: Libia, Noc conferma di aver ricevuto 250 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) ha confermato di aver ricevuto un miliardo e 350 milioni di dinari libici (circa 250 milioni di euro) nei suoi conti presso la Banca Centrale della Libia. Una parte di questa somma, equivalente a 350 milioni di dinari libici (circa 65 milioni di euro), è stata distribuita alle sussidiarie Sirte Oil Company e Arabian Gulf Oil Company (Agoco). Il resto del budget sarà liquidato “per poter attuare i suoi piani per mantenere la produzione”, ha aggiunto la Noc in un comunicato diffuso su Facebook. Recentemente, il ministro libico del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun, ha dichiarato che la Libia mira produrre 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno entro la fine del 2021, in base all'approvazione del bilancio dello Stato da parte della Camera dei rappresentanti. "Purtroppo, l'adozione del bilancio per lo Stato libico in generale, e per il settore petrolifero in particolare, è stata ritardata e non sappiamo quando sarà approvato", ha detto l’esponente del governo unitario libico, in un’intervista rilasciata alla stampa internazionale. "Potrebbero esserci effetti negativi se non raggiungessimo gli obiettivi di produzione a causa della mancanza di mezzi finanziari per farlo", ha spiegato il ministro, aggiungendo che la mancanza di manutenzione ha causato problemi alle infrastrutture del Paese, membro del cartello petrolifero Opec. (segue) (Lit)