Turismo: Draghi, pronti ad ospitare il mondo

- "Se c’è un Paese che è intrecciato con il turismo è il nostro. Tutto il mondo vuole venire qui. La pandemia ci ha costretto a chiudere ma noi siamo pronti ad ospitare il mondo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, introducendo la conferenza stampa che si svolgerà all’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro Massimo Garavaglia. "Dobbiamo garantire regole chiare e semplici per garantire l’arrivo dei turisti e per poter viaggiare in Italia in sicurezza", ha aggiunto. (Rin)