Covid: Pregliasco, tra 15 giorni vedremo effetti riapertura scuole

- “Dopo la riapertura vedremo possibili onde in risalita, spero non particolarmente alte. Ma solo fra 15 giorni potremo fare il conto e vedere la prospettiva per l’estate prossima, in particolare su una fascia di popolazione di età bassa. Purtroppo le varianti, rispetto alla prima ondata, hanno questo elemento negativo, ci sono tantissimi casi fra i giovani, asintomatici e più difficili da individuare”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ospite di ‘Timeline’. (Rem)