Ambiente: Bordoni (Lega), dati allarmanti su Cocciniglia a Roma, Raggi agisca presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difesa e tutela dei pini di Roma, gli alberi monumentali che caratterizzano da sempre il paesaggio urbano e storico della nostra città, sono messi a repentaglio dalla Toumeyella parviconis, detta Cocciniglia tartaruga: presto in Conferenza Stato-Regioni approderà lo schema di un decreto di intervento per un Piano nazionale". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, che stasera nella sua trasmissione tv su una rete locale affronterà il tema con il sottosegretario all'Ambiente Gian Marco Centinaio che illustrerà i passaggi fondamentali dello schema di decreto. “In un solo anno il numero di pinete colpite dal parassita infestante ha visto un trend in continua crescita - aggiunge Bordoni -. Di fronte a questa situazione è preoccupante il fatto che la maggioranza al governo della città continui a tergiversare perdendo tempo. Chiediamo immediatamente che la sindaca metta in campo azioni concrete a lungo termine e risorse per affrontare questo problema sulla scia delle direttive ministeriali". (Rer)