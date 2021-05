Difesa: Graziano, sviluppo sistema missilistico di particolare interesse per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa missilistica è un tema di particolare rilevanza per l’interesse europeo. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare Ue, nel corso dell’evento “Europe's Missile Defence, Eu and Nato” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). La pandemia ha portato a nuove minacce e ha reso più pericolose quelle già esistenti, che non possono essere sempre affrontate dal punto di vista diplomatico, secondo il generale. Graziano ha rilevato come oggi la minaccia missilistica arriva non solo dalla Russia, ma anche da Iran e Corea del Nord, oltre che dalla Cina, che nei prossimi decenni “espanderà le proprie capacità” con i missili di lunga gittata. Si tratta dunque di uno “scenario complesso e in evoluzione”, a cui si aggiungono le tecnologie come i missili ipersonici. Gli attori europei dovrebbero mettere al centro “lo sviluppo di un sistema di difesa missilistico” e lavorare per “assicurare la sovranità in un’area vitale per l’autonomia strategica”. (segue) (Res)