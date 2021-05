Difesa: Graziano, sviluppo sistema missilistico di particolare interesse per Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le iniziative di difesa comune europea come i progetti Pesco, potranno migliorare l’interoperabilità militare in Europa solo “se gli Stati membri faranno un uso frequente, serio e pieno” di questi strumenti, integrandoli nei programmi di difesa nazionale. Graziano ha poi ricordato il principio secondo cui “ciò che è buono per l’Ue, lo è anche per la Nato”, auspicando maggiore slancio nella cooperazione fra le due organizzazioni. I Paesi europei “dovrebbero essere meglio equipaggiati, addestrati e organizzati” per contribuire in maniera decisiva agli sforzi collettivi di sicurezza, anche nel contest della Nato. “Nessuna crisi può essere risolta solo con i mezzi militari, ma nessuna crisi può a sua volta essere risolta senza i mezzi militari”, ha proseguito Graziano, ricordando infine come le relazioni transatlantiche restino fondamentali per la sicurezza europea. (Res)