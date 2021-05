Covid: Pregliasco, stringere ancora i denti, aperture con gradualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione politica importante evidenzia l’importanza di mettere insieme le problematiche di salute, economiche, psicologiche sociali conseguenti a questa triste pandemia. Dobbiamo governarla e gestirla in modo progressivo. Siamo tutti come una molla compressa per troppo tempo e non dobbiamo lasciarla esplodere tutta insieme. Dobbiamo stringere ancora un po' i denti e progressivamente andare ad una maggiore apertura grazie alla vaccinazione e al clima”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ospite di ‘Timeline’ commentando il piano di riaperture del governo (Rem)