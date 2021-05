Speciale infrastrutture: Dell Technologies e Vodafone Business insieme per la fornitura di soluzioni cloud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le soluzioni messe in campo, prosegue la nota, saranno focalizzate su un modello It as-a-Service, disaster recovery oltre a servizi di migrazione cloud per applicazioni critiche: l'offerta sarà dedicata a sostenere aziende e pubbliche amministrazioni nel proprio percorso di trasformazione digitale e a rendere più agili i modelli di servizio per lo smart working aziendale e per la digitalizzazione delle attività di training e formazione, in particolare rispondendo alla crescente esigenza di remotizzazione del lavoro e della didattica. L’offerta integrata, prosegue la nota, si pone l'obiettivo di sostenere il business e le attività It delle imprese e della pubblica amministrazione puntando su prestazioni ottimali, flessibilità ed elevati livelli di sicurezza: le soluzioni gestite comprendono end point e laptop as-a-Service, servizi di sicurezza, soluzioni per archiviazione dati e disaster recovery, servizi di migrazione cloud per supportare i clienti nel delicato processo di passaggio dalle infrastrutture di partenza alle soluzioni cloud. Inoltre, per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti in materia di business continuity, trasformazione digitale e ripristino di emergenza, ogni proposta può essere arricchita con ulteriori soluzioni e pacchetti applicativi offerti da Vodafone, oltre alla possibilità di accedere a un finanziamento flessibile, ogni proposta può essere arricchita con ulteriori soluzioni e pacchetti applicativi offerti da Vodafone. (Com)