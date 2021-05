© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del certificato verde europeo "il governo ha introdotto un pass verde nazionale che entrerà in vigore nella seconda metà di maggio" per spostarsi in Italia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, introducendo la conferenza stampa che si svolgerà all’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro Massimo Garavaglia. (Rin)