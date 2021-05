Ue: Amendola, sovranismo è un'idea debole di difesa della sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovranismo non è una politica forte, ma un’idea debole di difesa della sovranità. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Immagina”. "Difendere un Paese rinchiudendolo credo che sia un errore” e quello che è stato fatto negli ultimi mesi a livello europeo con il Next Generation Eu “dimostra che l’integrazione europea funziona”, ha detto Amendola. “Fare debito comune per investire è qualcosa che cambierà il volto del nostro sistema comune, del nostro mercato: siamo tutti interdipendenti, ce lo ricorda la pandemia”, ha aggiunto il sottosegretario. (Les)