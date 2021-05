Ambiente: Visco (Bankitalia), con ripresa economica opportunità per cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica in atto rappresenta un’opportunità unica per attuare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno: dobbiamo investire maggiormente nell’innovazione tecnologica e nel processo di transizione verso un’economia sostenibile. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla 54ma riunione annuale della Banca di sviluppo asiatica (Adb). “In questa prospettiva, le banche di sviluppo internazionali possono giocare un ruolo fondamentale: la condivisione di best practices per organizzare e monitorare investimenti sostenibili contribuirà a stabilire come possono catalizzare le risorse dei privati in queste iniziative”, ha spiegato, aggiungendo che a questo proposito sarà necessario un quadro regolatorio e istituzionale adeguato. (Rin)