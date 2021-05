Ue-Usa: bilaterale tra Borrell e Blinken, focus su Iran, Russia, Afghanistan, Cina e Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accordo sul nucleare iraniano, Russia, Afghanistan, Cina e Colombia. Sono i temi che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha affrontato nell'incontro che ha avuto con il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Antony Blinken, a Londra, a margine della ministeriale Esteri del G7. Il Servizio europeo per l'azione esterna ha spiegato che "l'incontro è stato l'occasione per discutere su base bilaterale alcune delle sfide estere e di sicurezza più urgenti che ci attendono, che sono anche oggetto di discussione tra i ministri degli Esteri del G7 nella loro riunione di due giorni". Borrell e Blinken hanno affrontato gli ultimi sviluppi nelle discussioni in corso sul Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), l'accordo nucleare iraniano, in vista di un possibile ritorno degli Stati Uniti al Jcpoa e le modalità per garantire la piena ed efficace attuazione dell'accordo. (segue) (Beb)