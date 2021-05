Ue-Usa: bilaterale tra Borrell e Blinken, focus su Iran, Russia, Afghanistan, Cina e Colombia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell e Blinken hanno anche discusso delle relazioni con la Russia alla luce del recente rafforzamento militare della Russia nella Crimea annessa illegalmente e al confine con l'Ucraina, della salute dell'oppositore russo in carcere Aleksej Navalnyj e delle azioni della Russia contro gli Stati membri dell'Ue e delle sanzioni contro i cittadini dell'Ue. Borrell e Blinken hanno poi affrontato il tema della situazione in Afghanistan alla luce delle recenti decisioni politiche degli Stati Uniti, nonché delle relazioni con la Cina. L'Alto rappresentante ha inoltre espresso preoccupazione per la crescente instabilità in Colombia e per la necessità di portare avanti l'attuazione dell'accordo di pace. "Il prossimo vertice Ue-Usa di giugno a Bruxelles darà ulteriore slancio alle relazioni tra le due parti", ha concluso il Seae. (Beb)