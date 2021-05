Pa: Amendola, digitalizzazione è semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione è semplificazione, è il motore che può cambiare la pubblica amministrazione. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Immagina”. “L’investimento deve stimolare una crescita sostenibile, green e digitale anche per abbattere un debito pubblico che è cresciuto”, ha detto Amendola, secondo cui si tratta “di una logica che noi progressisti abbiamo sempre sostenuto: si costruisce occupazione e coesione sociale con investimenti pubblici e privati”. “La pubblica amministrazione non ha bisogno di nuove leggi, ma di un nuovo software, nuove competenze, giovani e non più nella logica del blocco delle assunzioni che ha impoverito la struttura pubblica. La dobbiamo riempire di competenze e forze fresche e digitalizzarla”, ha detto Amendola. “Nella giustizia significherà diminuire i tempi dei processi, civili e penali, e lo stesso vale nel rapporto che ha un commerciante con tutta la fila di autorizzazioni e procedure, dobbiamo trasformarle in un meccanismo diretto”, ha spiegato il sottosegretario. “Il digitale trasformerà tutto questo”, ha aggiunto Amendola. (Les)