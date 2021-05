Disabilità: Pd, grave stop orchestra integrata Donna Olimpia, assessore intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"E' grave l'interruzione del percorso effettuato dall'Orchestra integrata della scuola popolare di musica Donna Olimpia". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Pd, Giovanni Zannola e Valeria Baglio. "Da diversi anni questa struttura ha operato con progetti di laboratori musicali ed una orchestra integrata che ha coinvolto in un percorso didattico numerose persone con disabilità, operatori sanitari, musicisti professionisti ed anche le band di De Gregori e dell'orchestra piazza Vittorio. L'iniziativa è stata presa a modello anche all'estero. La cessazione delle attività dell' orchestra integrata Asl Roma 1 è stata però determinata dalla eccessiva burocrazia nell'interpretazione delle novità normative relative al nuovo codice degli appalti - aggiungono gli esponenti Pd -. Trattandosi però di attività destinate alle persone e che coinvolgono il terzo settore il riferimento principale non può che essere il Codice del Terzo Settore. Peraltro la sentenza 131 della Corte Costituzionale su terzo settore prevede un nuovo rapporto collaborativo tra gli enti del terzo settore e i soggetti pubblici. Nonostante ciò persiste una reiterata resistenza da parte degli uffici comunali che mette a repentaglio servizi ed interventi diretti ad elevare i livelli protezione sociale. La sentenza richiamata è stata ripresa anche dal decreto 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro che ha emanato le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) il quale approfondisce le opportunità offerte dal codice del terzo settore. Da queste considerazioni appaiono ancor più immotivati gli schemi su cui l'amministrazione comunale intende fare riferimento in applicazione del codice degli appalti che prevedano la competizione e la concorrenza su servizi indirizzati a persone fragili che hanno inevitabilmente una logica di continuità. L'area dei servizi alla persona in un contesto di fragilità non può essere considerata come la fornitura di prodotti da acquistare sul mercato ma richiede, cosi peraltro come prevede la normativa, una sinergia costante tra terzo settore e Pubblica amministrazione, cosa che il Campidoglio sembra ignorare. Far ripartire 'da zero' un laboratorio musicale non è una cosa semplice. Chiedo all'assessore Mammì di uscire dalla palude burocratica ed assicurare un servizio, peraltro mai interrotto anche in periodo di pandemia".