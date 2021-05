Lavoro: Conte, tragedia Luana sia motivo per aggiornare Statuto lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, "una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti". Lo dichiara il leader in pectore del Movimento cinque stelle (M5s), Giuseppe Conte, in un post sul suo profilo Facebook. "Questa tragedia quando ancora risuonano gli echi della festa del Primo maggio. Tra le proposte che ho avanzato - sottolinea l'ex presidente del Consiglio - in occasione della festa del lavoro vi è anche il progetto di riscrivere lo Statuto dei lavoratori, che risale al 1970. Quel testo storico va aggiornato in modo da rafforzare le garanzie dei lavoratori, le condizioni di sicurezza sul lavoro, il catalogo dei loro diritti rispetto alle insidie delle nuove tecnologie digitali. L’alto numero di decessi sul lavoro non rende merito alla grande tradizione democratica del nostro Paese. Da inizio anno più di una persona al giorno è deceduta sul lavoro, perlopiù nel silenzio generale. Le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali, tutti insieme abbiamo il dovere di fare di più". (segue) (Rin)