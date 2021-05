Lavoro: Conte, tragedia Luana sia motivo per aggiornare Statuto lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessaria - prosegue Conte - un’azione politica unitaria che parta dalla riscrittura della Carta dei diritti dei lavoratori e dalla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro 'costa'. Una elevata sicurezza sul lavoro, infatti, comporta spese ingenti, investimenti cospicui. Lavoro sommerso, racket, sfruttamento e assenza di tutele sono nemici che dobbiamo affrontare senza divisioni. Valutiamo anche l’istituzione di una commissione di inchiesta bicamerale, che lavori a spettro ampio, sfruttando l’impegno comune di tutti i parlamentari, per dare ai cittadini quella prova di responsabilità ed efficacia su cui spesso la politica ha glissato con eccesso di timidezza. Dobbiamo agire - conclude l'ex inquilino di palazzo Chigi - perché la precarietà non sia una condizione irreversibile del lavoro, perché la morte non sia una tragica eventualità con cui fare i conti uscendo di casa al mattino". (Rin)