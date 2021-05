Recovery: Amendola, entro l'estate arriveranno le risorse del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ottimismo sul fatto che prima dell’estate dovrebbero arrivare le risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Immagina”. Per la governance del Pnrr "servono procedure più veloci, corsie preferenziali, sburocratizzazioni dei processi. Servirà un governo del progetto più veloci che il Parlamento dovrà vagliare”, ha spiegato Amendola, secondo cui “la pena sarebbe la beffa di perdere queste risorse perché non impegnate”. Il sottosegretario ha indicato una deadline di circa tre mesi per vedere le risorse previste nel Prrr. “Devono passare tre mesi per le procedure di autorizzazione e siamo ottimisti che prima dell’estate dovrebbero arrivare queste risorse”, ha concluso Amendola. (Les)