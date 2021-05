Sanità: Amendola, usare Pnrr per trasformare tendenza “ospedalocentrica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle grandi sfide per il settore sanitario è la medicina di prossimità: le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) cercheranno di trasformare una tendenza “ospedalocentrica”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Immagina”. “Non è vero che aumenterà la spesa, avremo effetti benefici sulla spesa corrente e si daranno le risposte a delle falle che si sono purtroppo evidenziate negli ultimi mesi in tutta Italia”, ha detto Amendola. Secondo il sottosegretario, si tratta di “investimenti che vanno negli interessi dei nostri anziani, delle comunità lontane dai centri abitati” e in quella “tecnologia digitale che trasformerà il sistema sanitario”. (Les)