Roma 2021: Calabrese (M5s), per alcune opere ci vogliono più di 5 anni, lo dice anche Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per portare Roma al livello delle altre Capitali europee, quindi per realizzare "lo straordinario" c'è la "necessità di un po’ di tempo in più, questo lo ha detto anche un candidato sindaco (Carlo Calenda di Azione, ndr) facendo riferimento a quello che lui intende fare sui trasporti". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma ed esponente del M5s, Pietro Calabrese, in un'intervista al programma Gli inascoltabili su Nsl radio. Calabrese, riportando le parole di Calenda ha detto: "Nei primi cinque anni si possono fare solo alcune infrastrutture per i tram, per le metro ci vuole un po’ più di tempo e lo farò in un ipotetico secondo mandato" e poi ha concluso: "È esattamente quello che abbiamo fatto noi con un piano importantissimo con la partecipazione della cittadinanza”. (Rer)