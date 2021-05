Sud: Furore (M5s), fondi Pnrr non sufficienti senza politica attiva sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr può permettere al Mezzogiorno di divenire un hub logistico-portuale fondamentale per l'Europa, rafforzando e mettendo in rete i suoi porti. Nella missione 3 del Piano ( infrastrutture per una mobilità sostenibile) la quota più rilevante delle risorse, infatti, spetta al Sud, circa il 52,3 per cento. I fondi, però, non sono sufficienti a creare sviluppo se non viene messa in campo una politica attiva sul territorio, soprattutto nelle aree interne, una sinergia tra amministrazioni, impresa e ricerca in grado di superare tutte quelle difficoltà che per anni hanno tenuto il Sud fuori da scelte cruciali". Così in una nota l'europarlamentare del Movimento 5 stelle, Mario Furore. "Il Meridione è l'anello di congiunzione tra il canale di Suez e l'Europa – spiega Furore - e costituisce potenzialmente una piattaforma al servizio dell'industria di tutta Europa. I suoi porti possono giocare un ruolo chiave nella strategia internazionale del Paese, ma necessitano di investimenti sulla intermodalità e su una logistica integrata ai processi industriali. Sono la naturale porta di accesso dei traffici del Mediterraneo per il sistema industriale italiano, e non solo. La carenza di infrastrutture a terra ha costituito finora un freno a questo ruolo naturale. È necessario investire in un sistema che garantisca questi collegamenti verso l'interno, raccordi ferroviari e soprattutto servizi di logistica nelle aree retroportuali. Secondo l'international Transport Forum, sono a rischio soprattutto gli scali che si trovano in zone ad alto livello di concentrazione, come il Mediterraneo, e che sono sprovvisti di collegamenti infrastrutturali con l'entroterra, come quelli del Mezzogiorno che non superano il loro bacino regionale d'utenza il porto non deve essere solo il luogo di arrivo e partenza di merci, ma diventare un polo di sviluppo economico". (segue) (Ren)