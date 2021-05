Sud: Furore (M5s), fondi Pnrr non sufficienti senza politica attiva sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'energia, ad esempio, può essere un settore chiave per il Sud – aggiunge l'eurodeputato – nel suo ruolo di congiunzione tra l'Europa del Nord e i Paesi del Sud Mediterraneo. Occorre potenziare le rinnovabili prodotte nel Mezzogiorno, e il Sud deve diventare una porta d'ingresso dei nuovi flussi energetici dal Nord Africa. Un rapporto di Med & Italian Energy Report 2020 identifica il ruolo cruciale che avrà il Nord Africa nel rifornire di energia pulita l'Europa, di cui il Mezzogiorno d'Italia costituirebbe il naturale snodo di questo flusso energetico. Gli investimenti per l'alta velocità della Missione 3 sono affiancati da interventi che mirano ad assicurare una maggiore e migliore offerta di linee ferroviarie regionali e l'adeguamento di quelle urbane. Nella stessa direzione vanno anche le misure dedicate all'upgrading, elettrificazione e resilienza delle linee ferroviarie al Sud e il piano stazioni al Sud, soprattutto se saprà offrire buone connessioni con il sistema della mobilità urbana. In particolare, saranno cruciali le tratte che costituiranno un raccordo naturale con le realtà portuali esistenti, ovvero la Napoli-Bari che, al completamento del progetto, sarà percorribile in 2 ore, rispetto alle attuali 3 ore e 30 minuti; e la Salerno-Reggio Calabria che ridurrà il tempo di percorrenza di 80 minuti. Altra opera chiave, la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, dove saranno realizzate alcune tratte intermedie del progetto, al completamento del quale i tempi di percorrenza saranno ridotti di 30 minuti sulla tratta Napoli-Taranto. Inoltre, la riforma delle Zes include ulteriori benefici fiscali e forme di coordinamento strategico e supporto tecnico e amministrativo ai commissari che consentiranno, la loro effettiva operatività, capace di portare sviluppo imprenditoriale e lavoro. Per anni è mancata una politica a supporto del Sud. Ora bisogna mettere in campo ogni azione per non perdere l'opportunità", conclude Furore. (Ren)