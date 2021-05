Imprese: Anafe, rapporto Scheer incompleto, ignorato il vantaggio della sigaretta elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 "con ormai numerosi studi scientifici indipendenti a supporto e con il parere favorevole di molteplici autorità sanitarie di tutto il mondo, riteniamo inaccettabile non considerare i vantaggi delle sigarette elettroniche nel processo di cessazione dal fumo tradizionale, e tantomeno non analizzare i loro rischi e benefici in maniera comparata rispetto alle sigarette". Lo ha sottolineato Umberto Roccatti, presidente di Anafe Confindustria, l'Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico, commentando la pubblicazione del parere definitivo dello Scheer (Scientific Commitee on Health, Environmental and emerging risk), organo consultivo della Commissione europea. "Pur integrando all'interno del suo parere definitivo alcune osservazioni avanzate da Anafe – ha continuato Roccatti - lo Scheer ha continuato ad avere un approccio conservativo e di massima precauzione, oltre che ad analizzare gli effetti dello svapo solo in termini assoluti, senza procedere a un paragone rispetto alle tradizionali sigarette; che ancora oggi sono la causa di circa 700mila decessi ogni anno nell'Unione europea. Inoltre, le conclusioni del report risultano ancor troppo parziali se si considera che quasi tutti i dati e le basi scientifiche richiamate provengono dal mercato Usa, dove la regolamentazione è estremamente meno stringente rispetto a quella europea e dove le abitudini di consumo di tali prodotti si sono evolute in maniera sensibilmente differente rispetto al Vecchio Continente". (segue) (Com)