Imprese: Anafe, rapporto Scheer incompleto, ignorato il vantaggio della sigaretta elettronica (2)

- "In Europa, infatti - ha aggiunto - la sigaretta elettronica è già stata riconosciuta da alcune autorità, in primis da quelle di salute pubblica inglese, un valido strumento per la cessazione. Pertanto, in considerazione di questo caos di informazioni, abbiamo deciso di promuovere insieme a Liaf (Lega Italiana Antifumo) una petizione che sarà lanciata nei prossimi giorni su Change.org per chiedere al governo italiano, e in particolare al ministero della Salute, di farsi portavoce a livello europeo affinché possa essere promossa un'analisi comparata tra svapo e sigarette tradizionali, che una volta per tutte fornisca ai cittadini e ai consumatori informazioni chiare e adeguate sull'impatto sanitario delle sigarette elettroniche. Per raggiungere, infatti, l'ambizioso obiettivo fissato dalla Commissione Ue - che prevede una riduzione, entro il 2040, della popolazione fumatrice europea dall'attuale 25 al 5 per cento -è necessario fornire ai cittadini, soprattutto ai fumatori che non vogliono o non riescono a smettere di fumare (oggi l'80 per cento del totale), proposte ricevibili basate dati scientifici aggiornati e relativi al contesto europeo, che permettano una scelta consapevole circa l'utilizzo dei nuovi prodotti senza combustione e in particolare delle e-cig", ha concluso Roccatti. "Numerose ricerche scientifiche indipendenti hanno dimostrato che l'uso delle e-cig è di gran lunga meno dannoso del fumo". (segue) (Com)