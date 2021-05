Imprese: Anafe, rapporto Scheer incompleto, ignorato il vantaggio della sigaretta elettronica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Riccardo Polosa, fondatore del Coehar, Centro di Ricerca Internazionale per la Riduzione del danno da fumo dell'Università degli Studi di Catania, ha infatti affermato che "le conclusioni prodotte dallo Scheer omettono, in maniera sorprendente, qualsiasi valutazione scientifica della riduzione del danno da fumo e dimostrano l'inosservanza da parte della Commissione di tutte le basilari norme di condivisione e ascolto. Migliaia di studi scientifici hanno già dimostrato che, per chi non riesce a smettere di fumare da solo, il passaggio a prodotti privi di combustione riduce il danno da fumo correlato fino al 95 per cento. Sappiamo che per i soggetti affetti da alcune patologie (come ipertensione arteriosa, diabete, Bpco e addirittura schizofrenia) il passaggio alle elettroniche rappresenta la soluzione più efficace per ridurre e smettere completamente di fumare". Milioni di fumatori nel mondo hanno scelto di passare allo svapo come soluzione meno dannosa. "Questi strumenti garantiscono al fumatore un'esperienza sensoriale simile a quella del fumo ma senza i danni provocati dalla combustione e la presenza degli aromi risulta efficace anche nel processo di cessazione", ha concluso il presidente della Lega Italiana Anti Fumo, Ezio Campagna. (Com)