Lavoro: Boccia (Pd), non si può morire svolgendo proprio dovere, garantire più misure di prevenzione

- Non si può morire lavorando. Lo afferma il deputato del Partito democratico (Pd) e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, Francesco Boccia, tramite un post sul suo profilo Facebook. "Quella di Luana è una tragedia inaccettabile e ingiusta; ed è ancora più drammatico se muori in fabbrica, a soli 22 anni, mentre lavori per difendere la tua dignità e poter mantenere tua figlia. La storia di Luana è la storia di tutte le vittime sul lavoro e delle loro famiglie che dobbiamo fare nostra", sottolinea Boccia, che aggiunge: "Nel 2020 sono morte 1.270 persone sul lavoro, 181 in più delle 1.089 del 2019, tra loro, nell’anno drammatico che abbiamo alle spalle, anche tanti operatori sanitari. A loro che non ci sono più dobbiamo garantire il massimo impegno del Parlamento per garantire misure ancora più stringenti di prevenzione e, soprattutto, coperture Inail (che Luana aveva) che accompagnino per tutta la vita i figli e la famiglia. Chi muore sul lavoro - conclude il deputato Pd - è una vittima del dovere e come tale va considerata, indipendentemente dall’attività svolta". (Rin)